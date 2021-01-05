لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. رئيس حي البساتين يقود حملة انضباطية.. صور





كما تفقد رئيس حى البساتين الأعمال الجارية لإنشاء (١٠٠) باكية بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن اطلس وذلك لعمل نزلة من الطريق الدائري.

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، حملة انضباطية مكبرة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كل التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم، في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.وشملت الحملة أمام كارفور المعراج العلوي وتحرير عدد من المخالفات لغير مرتدي الكمامة وغلق المحلات المخالفة.وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات من كافية مخالف ومصادرة عدد من الشيش بالمجاورة الثامنة المعراج السفلي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.كما تم إيقاف أعمال مخالفة بالقطعة ٧١٠١ المجاورة السابعة المعراج السفلي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما تم المرور على كارفور المعادي في حملة مسائية برفقة نائب المحافظ ومدير شرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وقسم شرطة البساتين.