بيراميدز يتهم الحكم بالتربص .. إيقاف محمود وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أكد نادي بيراميدز في بيان رسمي أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة وقعت عقوبة قاسية للغاية على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة ٨ مباريات وعقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وأوضح أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.





وأشار إلى أنه بمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.





وقال نادي بيراميدز: "الغريب أن محمود وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف".



