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رياضة

بيراميدز يتهم الحكم بالتربص .. إيقاف محمود وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:48 م
محمود وادي
محمود وادي
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حسن العمدة
أكد نادي بيراميدز في بيان رسمي أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة وقعت عقوبة قاسية للغاية على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة ٨ مباريات وعقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوضح أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.

وأشار إلى أنه بمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.

وقال نادي بيراميدز: "الغريب أن محمود وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف".

ولفت إلى أن النادي فوجئ بالظلم البين الواقع على مهاجمه في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه ٨ مباريات وعقوبة مالية قاسية قدرها ١٠٠ ألف جنيه رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتقاطع مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة وبدون اعتراض على الكارت الأحمر، وهو ما يشير لشبهة أن التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه.
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