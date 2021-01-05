التاريخ كما يجب أن يكون.. عصام الحضري يحتفل بتفوقه على جميع حراس مصر

احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بتفوقه على جميع حراس مصر في الكلين شيت على مدار تاريخه.





ونشر عصام الحضري الإحصائية التي يتصدر فيها حراس، معلقا "التاريخ كما يجب أن يكون".





وفي وقت سابق، أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.





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وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".