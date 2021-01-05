ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التاريخ كما يجب أن يكون.. عصام الحضري يحتفل بتفوقه على جميع حراس مصر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:32 م
عصام الحضري
عصام الحضري
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بتفوقه على جميع حراس مصر في الكلين شيت على مدار تاريخه. 

ونشر عصام الحضري الإحصائية التي يتصدر فيها حراس، معلقا "التاريخ كما يجب أن يكون". 

وفي وقت سابق، أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

اِقرأ أيضًا

وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اعتزاله.. عصام الحضري مدربًا لحراس مرمى النجم الساحلي

ناجي: الحضري سيكون معجزة في التدريب .. والأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حراس

إعلامي تونسي: مرض والدة عصام الحضري يؤجل انضمامه لـ النجم الساحلي

خاص | خطوة أخيرة تفصل عصام الحضري عن تدريب النجم الساحلي

النجم الساحلي يوضح سبب تأخر التعاقد مع عصام الحضري

خاص.. موعد توقيع عصام الحضري عقود تدريب حراس النجم الساحلي

ترشيحاتنا

تشديد جديد.. 4 قرارات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا | تعرف عليها

بيننا دم وشهداء.. ماذا قال أحمد موسى عن قمة العلا والعلاقة مع قطر؟

العثور على جثة متعفنة بمنزل في شارع السلاموني بطنطا

بالسيارة.. الأمير محمد بن سلمان يصطحب تميم في جولة بـ العلا |شاهد

شوبير يكشف سر استبعاد الشناوي من مواجهة الاهلي وبطل النيجر

للتشاور مع أسرته بشأن مستقبله.. فرجاني ساسي يطير إلى تونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

طعام مذهل يمد الجسم بكل الفيتامينات

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور