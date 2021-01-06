بفستان قشر السمكة.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة جذابة

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في صور جديدة قامت بنشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة كلاسيكية وجريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستانًا متوسط الطول باللون الذهبي اللامع قشر السمكة كت وبقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أعطاها إطلالة جريئة وجذابة .
وتركت ريا أبي راشد شعرها مُنسدلاً عبر كتفيها تسريحة الويفي المموجة الناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وبالنسبة للماكياج لم تتكلف ريا أبي راشد ؛ حيث اختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر و الاي شادو الفضي اللامع لتبرز جمال عينيها، مع إبرا جمال وجنتيها باللون الوردي .
ولم تتكلف ريا ابي راشد بارتداء الاكسسوارات؛ واكتفت باختيار قلادة ناعمة على شكل قبل باللون الذهبي وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وجذابة للغاية.
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالاخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..