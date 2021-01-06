227 مخالفة شيشة.. الداخلية: ضبط 19614 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 19614 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 227 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 755 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.





فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (19614) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (18574).. واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (1040) لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير (755) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط (227) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1503) أرجيلة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.





جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.