مالهاش كتالوج.. تعرف على سر نجاح العلاقة الزوجية

قالت الدكتورة غادة فكري، استشاري العلاقات الأسرية، إن ليس هناك "كتالوج" موحد لتحديد شكل العلاقة بين الراجل والست، وذلك لأننا مختلفين عن بعض وكل منا له شخصيته، فليش كل الرجال مثل بعضهم، ولا حتى النساء يفكرن بنفس الأسلوب، ولكننا نشترك في بعض الصفات ليس إلا، ولذلك تختلف كل علاقة عن الأخرى، ولذلك "كل واحد ليه كتالوج الخاص".





وتابعت الدكتورة غادة فكري، خلال حوارها في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل منا كجنس بشري لديه أساسيات منذ بداية الخليقة مثل الامومة عند المرأة، والمسؤولية عند الرجل، فإننا بالفطرة "لدينا مفاتيح نجاح العلاقات"، ولكن يجب ان نعرف كيفية استخدامها "انهي مفتاح مع انهي باب؟".





وأوضحت أن هناك أساسيات شبه متفق عليها في العلاقة ولكن ليست بقاعدة أو مسلمة لنجاح العلاقة، ومن تلك الأساسيات أن تفهم الزوجة اهتمامات شريكها ولغة الحب الخاصة به، معقبة: "في راجل في وقت معين بيكون عايز الست الفرفوشة، وأخرى صديقة مستمعة، ومرة كدور أم"، ناصحة الستات "كوني متنوعة ومتجددة ومتفهمة، لأن الراجل عايز الست اللي تقوم بأدوار مختلفة".





وأضافت أن يجب أن يكون لدى الشريكين سواء رجل أو امرأة القدرة على استقبال "كتالوج الطرف الآخر"، ولذلك يجب أن نشعر الطرف الأخر بالتقدير والحب والتعبير عن الامتنان، مؤكدة أن العلاقة الزوجية هي مسئولية طرفين وليس طرفا واحدا".