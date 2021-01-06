ننشر تفاصيل حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

اصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ قرارا يشمل حركة باعادة توزيع وترقية لمديرى الادارات التعليمية بتعليم كفرالشيخ وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات.والعمل على الانضباط بالعمل بالإدارات التعليمية المختلفة





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرى العموم وجميع الادارات التعليمية وتسليمهم خطابات التكليف كل فى إدارته..





تضمنت الحركة :





د. سامح صديق مديرا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية

د. السعيد طنطاوى مديرا لإدارة دسوق التعليمية

د. احمد وعيوع مديرا لإدارة فوه التعليمية

السيد اسماعيل على مديرا لإدارة بلطيم التعليمية

د. علاء فريج جودة مديرا لإدارة الحامول التعليمية

يوسف البسيونى يوسف مديرا لإدارة قلين التعليمية

محمد حسن شتا مديرا لإدارة بيلا التعليمية

عماد. عبد الجواد السبع مديرا لإدارة سيدى غازى التعليمية

رضا عبد العزيز مدير إدارة الرياض لإدارة الرياض التعليمية

هالة عزت محمد النواصرة مديرا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية

إصلاح كمال عبد الغفار درغام ممديرا لإدارة برج البرلس التعليمية

محمد. عباس محمد شاهين مديرا لإدارة سيدى سالم التعليمية

السيد محمد الشافعى مديرا لإدارة مطوبس التعليمية





كما تضمنت الحركة تحديد وكلاء الادارات التعليمية وهم :





د هناء محمد نويجى وكيلا لإدارة دسوق التعليمية

فتحى محمد لاشين وكيلا لإدارة سيدى سالم التعليمية

ياسر احمد البرجى وكيلا لإدارة الحامول التعليمية

عادل محمد ابراهيم حجاج وكيلا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية

حسن عاطف الشيمى وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية

سيد سعيد قفشين وكيلا لإدارة فوه التعليمية

د حسام الدين السيد فتحى وكيلا لإدارة البرلس التعليمية

خالد ابراهيم عباس مديرا لإدارة بلطيم التعليمية

حسن بسيونى على وكيلا لإدارة بيلا التعليمية

نجوى حمدى عبد العليم وكيلا لإدارة قلين التعليمية

عبد الحميد خليل غازى وكيلا لإدارة سيدى غازى التعليمية

سمير احمد. السعيد وكيلا لإدارة الرياض التعليمية