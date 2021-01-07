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إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي يرسخ المواطنة بين المصريين.. ويجب إزالة الديانة من البطاقة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرسخ المواطنة بين المصريين؛ بما يفعله من تهنئة للأقباط كل عام، قائلا: "مصر تعيش لحظات تاريخية منذ قيام ثورة 30 يونيو، وهى امتداد موازي لثورة 19 التي كانت تنادي بشعار الدين لله والوطن للجميع".

وطالب الاعلامي ابراهيم عيسى، فى تعليق، ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، بحذف خانات الديانة من بطاقات الهوية؛ لتحقيق المواطنة بين المصريين، مضيفا: " لم يكن بالبطاقة خانة الديانة حتى عام 1958، وأول مواطن يكتب له مسلم فى بطاقته، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن الدول التي تطبق المواطنة الحقيقية لا تضع خانة للديانة فى بطاقات هويتها، وتساءل : "خانة الديانة لا توجد فى دولة مواطنة فى العالم، واحنا دولة، وهو الدين سيقاس بالخانة والبطاقة؟".
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