إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي يرسخ المواطنة بين المصريين.. ويجب إزالة الديانة من البطاقة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرسخ المواطنة بين المصريين؛ بما يفعله من تهنئة للأقباط كل عام، قائلا: "مصر تعيش لحظات تاريخية منذ قيام ثورة 30 يونيو، وهى امتداد موازي لثورة 19 التي كانت تنادي بشعار الدين لله والوطن للجميع".





وطالب الاعلامي ابراهيم عيسى، فى تعليق ، ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، بحذف خانات الديانة من بطاقات الهوية؛ لتحقيق المواطنة بين المصريين، مضيفا: " لم يكن بالبطاقة خانة الديانة حتى عام 1958، وأول مواطن يكتب له مسلم فى بطاقته ، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".



