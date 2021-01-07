كلنا نعيش على أرض واحدة.. أزهري مهنئا المسيحيين بعيد الميلاد: لا فرق بيننا

قدم الشيخ عبد الموجود المنشاوي، من علماء الأزهر الشريف، التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وربنا يجعل بينا المحبة والمودة".





وأضاف عبد الموجود، في مداخلة هاتفية الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، "لا فرق بين مسلم ومسيحي وكلنا نعيش على أرض واحدة ونشرب من مياه النيل"، مشيرا إلى أن المصريين على قلب رجل واحد ضد أي محاولة لتفتيتهم".





وتابع العالم الأزهري، "أسأل الله العظيم أن يعيده على مصر بالخير واليمن والسعادة وربنا يجعل المودة والألفة بيننا دائما"، موجها حديثة للأقباط، قائلا "أنتم إخواننا في الوطن".





َو شن الشيخ عبد الموجود المنشاوي من علماء الأزهر الشريف، هجوما حادا على منتقدي تهنئة الأقباط بالأعياد، مؤكدا أن هذا الأمر بعيد عن المصريين طيلة التاريخ.





وأضاف عبد الموجود ، "مافيش دليل أن تهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم فيها شيء محرم"، موجها حديثه للأعداء، قائلا :"أقول له هات لي دليل من القران والسنة، وأتقو الله ربكم".





وأكد الشيخ عبد الموجود المنشاوي من علماء الأزهر الشريف، أن الإفتاء كثرت وكل من هب ودب يُفتي على مزاجه، مطالبا أن تعود الفتوى إلى أهلها وأصحابها في دار الإفتاء المصرية.

وتابع العالم من علماء الأزهر الشريف، أنه التحية للأخوة المسيحيين ليس فيها أي شيء، والأخوة الأقباط في أعيادنا يأتون لنا ويهنئونا بأعيادنا، مستدركا أن كلمة حرام شيء كبير جدا.





وأكمل الشيخ، "في دينا الحنيف كلمة حرام يهتز لها عرش الرحمن، وندعو الله عز وجل أن يرحمنا ويجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، ومصر محروسة بجيشها والشرطة ورئيسها".