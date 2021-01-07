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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة هروب فرجاني ساسي.. الأهلي يرحب بإعارة مروان محسن.. وكلوب يصدم محمد صلاح مجددا

الخميس 07/يناير/2021 - 04:01 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

مازال ملف التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك يثير الرعب والقلق داخل القلعة البيضاء خاصة بعد سفر اللاعب الى بلاده خلال الأيام الماضية وتردد أنباء عن رغبته في الرحيل والبحث عن ناد جديد لشراء الشهور الستة الأخيرة المتبقية فى تعاقده مع النادي الملكي.

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فكرة إعلان موقفه صراحة في إعارة مروان محسن إلى نهاية الموسم، وفتح بيتسو موسيماني المدير الفني لباب لإمكانية رحيل مهاجمه لمدة 6 شهور ولكن دون إعلان ذلك علنًا حتى لا تنكسر علاقته بمروان الذي سيعود مع نهاية الموسم دون شك.

أكد تقرير إسباني، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت مصادر مقربة من التونسي يوسف المساكني لاعب نادي الدحيل القطري عن اقترابه من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية في حال رحيل فرجاني ساسي. 

أكد الإعلامي أحمد شوبير إن الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لم يقبل بوضعه في قائمة الانتظار، بعد قيد الكونغولي والتر بواليا بدلا منه في قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

هنأ أحمد مرتضى منصور الثنائي حازم إمام وحسام غالي على نيلهما ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.

كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الإستراتيجي الرياضى الدولى، عن بند وحيد يمكن للنادى الأهلي اللجوء إليه لإنهاء أزمة اللاعب الإنجولى جيرالدو.

كشف الإعلامى خالد الغندور الإعلامي مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك الفضائية إن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي وعبد الحليم علي مدير الكرة قررا توقيع عقوبة على مصطفى محمد لاعب الفريق الأول.

أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن فريق الرجاء البيضاوي أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" طالب من خلاله إعادة مباراته أمام تونغيث السنغالي التى أقيمت فى إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

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