ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لامعة وجذابة.. سعر إطلالة لجين عمران في أحدث ظهور

الخميس 07/يناير/2021 - 11:29 م
لجين عمران
لجين عمران
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية لجين عمران متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لجين عمران بإطلالة سوارية خطفت الأنظار، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض يحمل النقوشات الملونة اللامعة باللون الأزرق والبمبي والأخضر، ونسقت معه بنطال واسع باللون الأخضر الواسع اللامع.

وجاءت توقيع الإطلالة بالكامل من دار الأزياء parosh، وبلغ سعر التي شيرت 649 ريال سعودي، وسعر البنطلون 1482 ريال سعودي.

وأكملت إطلالتها بحمل بورتفيه باللون الأبيض متوسط الحجم، مع حذاء ذا كعب عالي.

وأبرزت لجين عمران جمالها الجذاب، بوضع اللمسات البسيطة، ففضلت اللون البمبي الزاهي في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين بطريقة ناعمة.

اقرأ أيضًا|
لجين عمران لجين عمران
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمكياج لافت.. لجين عمران تبرز جمالها بإطلالة كاجوال ناعمة

بفستان قصير.. سوزان نجم الدين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان الفضائيات العربية

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»

ببنطال ذهبي.. لجين عمران تتألق بإطلالة رياضية مع أصدقائها

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين الدراسيين بالجامعات

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

بعد الانفصال عن الهضبة...دينا الشربيني تستمتع بقضاء وقتها مع عمرو يوسف| شاهد

مجانًا.. الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا لهذه الفئة | صور

بعد مصطفى محمد.. رحيل لاعب جديد عن الزمالك خلال ساعات

على طريقة عبد الله السعيد.. سر حظر رمضان صبحى فى الأهلى بفرمان من الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه