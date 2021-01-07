لامعة وجذابة.. سعر إطلالة لجين عمران في أحدث ظهور





وتألقت لجين عمران بإطلالة سوارية خطفت الأنظار، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض يحمل النقوشات الملونة اللامعة باللون الأزرق والبمبي والأخضر، ونسقت معه بنطال واسع باللون الأخضر الواسع اللامع.





وجاءت توقيع الإطلالة بالكامل من دار الأزياء parosh، وبلغ سعر التي شيرت 649 ريال سعودي، وسعر البنطلون 1482 ريال سعودي.





وأكملت إطلالتها بحمل بورتفيه باللون الأبيض متوسط الحجم، مع حذاء ذا كعب عالي.





وأبرزت لجين عمران جمالها الجذاب، بوضع اللمسات البسيطة، ففضلت اللون البمبي الزاهي في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين بطريقة ناعمة.





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