زوجة زعيم الجمهوريين .. استقالة أول وزيرة أمريكية بعد اقتحام الكونجرس

أعلنت وزيرة النقل الأمريكية، إلين تشاو، اعتزامها تقديم استقالتها، على خلفية اقتحام عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونجرس أمس الأربعاء.





وقالت تشاو في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى إدارة وزارة النقل، "شهدت بلادنا حدثًا مؤلمًا يمكن تجنبه تمامًا حيث اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول بعد تجمع حاشد".





وأضافت: "أنا متأكدة من أن هذا هو الحال مع العديد منكم، فقد أزعجني ذلك بشدة بطريقة لا يمكنني ببساطة أن أتنحى عنها لذا أعتزم تقديم استقالتي"، مؤكدة أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ يوم 11 يناير الجاري.





وبذلك تكون إلين تشاو، أول وزيرة في حكومة ترامب تستقيل على خلفية اقتحام الكونجرس، وهي زوجة ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.





واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.





وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.





ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.





فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.