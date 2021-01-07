بنت خجولة.. فردوس عبد الحميد تتحدث عن طفولتها وقصة دخول التمثيل

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها حققت حلم العمر والطفولة بإيجار شقة أمام البحر في الإسكندرية، لافتة إلى أن والدها كان يشبه الإسكندرية بالفتاة الجميلة "المدلعة"، لذلك تحب الإسكندرية من صغرها.





وأضافت فردوس عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أنها كانت طفلة خجولة لأبعد الحدود، مشيرة إلى أنها قرأت في الجريدة إعلانا لمعهد الفنون المسرحية بأنهم يريدون بنات فقط، قائلة: ذ هبت للمعهد وقابلني الأستاذ فوزي فهمي، وسألني عن المشهد الذي قمت بتحضيره، وأعطاني رقم الأستاذة نجاة علي للتواصل معها، وتم قبولي في المعهد، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لوالدي.





وأشارت إلى أن والدها كان يتابعها بشكل دائم، مضيفة أن بدايتها في الدراما كانت مع مسلسل "أم العروسة"، وتم تصويره في دبي، ثم جاء لها مسلسل "حكاية ميزو" مع الفنان سمير غانم، معربة عن سعادتها بدورها في المسلسل لأنه كان غريبا عليها.