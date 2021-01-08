اطمن .. عرض منتشر هذه الفترة لا يشير إلى الإصابة بـ كورونا

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يمكن أن يكون سبب العطس لأسباب أخرى مختلفة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يعتبر العطس عرضًا شائعًا لنزلات البرد وأعراض الأنفلونزا في بعض الأحيان، في حالة إصابتك بنزلة برد وحمى خفيفة، قد يتبعها التهاب في الحلق وسيلان في الأنف قد يترافق مع العطس.





يمكن أيضًا أن يكون سبب العطس بسبب الحساسية الموسمية، في تحليل مقارن بين COVID-19 والحساسية الموسمية، ذكر مركز السيطرة على الأمراض أن العطس قد يكون عرضًا أكثر احتمالا للحساسية الموسمية من COVID-19.



