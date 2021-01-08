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اطمن .. عرض منتشر هذه الفترة لا يشير إلى الإصابة بـ كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:01 ص
عرض منتشر هذه الفترة
عرض منتشر هذه الفترة لا يشير إلى الإصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
مع ظهور فيروس كورونا الجديد، ظهرت الأعراض العديدة التي تشير للعدوى،  التي تتراوح من خفيفة إلى شديدة، حيث تشبه معظم العلامات أعراض أمراض أخرى وعدوى فيروسية، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والحساسية الموسمية.

وحسب موقع "timesofindia"، أن الحمى والسعال الجاف والإرهاق وفقدان حاسة الشم والتذوق وغيرها من المضاعفات الطبية يمكن أن تشير إلى احتمال الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19، فإن هذه الأعراض  وفقًا للخبراء، لا تحتاج إلى القلق.

يمكن أن يرتبط العطس، مثل الأعراض الأخرى لـ COVID-19، بالعديد من الحالات الطبية الأخرى، في حين أن البرد والسعال والحمى إلى جانب العطس قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إذا كنت تعاني من العطس فقط كأعراض ، فهذا ليس علامة على COVID-19، إلى جانب ذلك، لا يدرج مركز السيطرة على الأمراض العطس كعرض من أعراض فيروس كورونا.

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يمكن أن يكون سبب العطس لأسباب أخرى مختلفة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يعتبر العطس عرضًا شائعًا لنزلات البرد وأعراض الأنفلونزا في بعض الأحيان، في حالة إصابتك بنزلة برد وحمى خفيفة، قد يتبعها التهاب في الحلق وسيلان في الأنف قد يترافق مع العطس.

يمكن أيضًا أن يكون سبب العطس بسبب الحساسية الموسمية، في تحليل مقارن بين COVID-19 والحساسية الموسمية، ذكر مركز السيطرة على الأمراض أن العطس قد يكون عرضًا أكثر احتمالا للحساسية الموسمية من COVID-19.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث العطس أيضًا بسبب التغيرات البيئية، وفقًا للخبراء ، يمكن أن يتسبب الهواء البارد والجاف في تهيج ممرات الأنف مما قد يؤدي إلى العطس. إنها حالة شائعة جدًا ، ولا يمكن أن تشير وحدها إلى COVID-19 في الشخص.

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