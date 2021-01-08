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منوعات

العلماء اكتشفوا مفاجأة عند تشريح جثث لمرضى فيروس كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:01 ص
الفحص المجهري للدماغ
الفحص المجهري للدماغ
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أماني إبراهيم
في محاولة لفهم تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أجساد المصابين، ألقي العلماء نظرة على الضرر الغريب والمخيف الذي يمكن أن يلحقه بأجسامنا من خلال تشريح جثث لعدد من مرضى كورونا بعد وفاتهم وكانت المفاجأة في أن الضرر أكبر بكثير من المعروف.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، لقد عرف العلماء منذ وقت مبكر من أن هذا المرض يتسبب في إحداث دمار في أكثر من مجرد الجهاز التنفسي ، كما يتسبب أيضًا في أمراض الجهاز الهضمي وتلف القلب واضطرابات تخثر الدم.

الآن، وبعد دراسة متعمقة في تشريح مريضا، كشفت عن تفاصيل أكبر من التهاب وتلف في أنسجة المخ على نطاق واسع، وقد يساعد هذا في تفسير الإصابة بالأعراض العصبية التي ظهرت في بعض المرضى، من الصداع وفقدان الذاكرة والدوخة والضعف والهلوسة إلى النوبات الشديدة والسكتات الدماغية.

ويقدر البعض أن ما يصل إلى  50% من أولئك الذين يدخلون المستشفى مصابين بـ كوفيد-19 يمكن أن يكون لديهم أعراض عصبية، وقال الطبيب والمدير الإكلينيكي في المعهد الوطني للصحة أفيندرا ناث: "لقد فوجئنا تمامًا.. وتوقعنا أن نرى الضرر الناجم عن نقص الأكسجين، بدلًا من ذلك، رأينا مناطق تلف متعددة البؤر ترتبط عادةً بالسكتات الدماغية والأمراض الالتهابية العصبية".

وأجرى باحثو المعاهد الوطنية للصحة، بما في ذلك الطبيب ميونج هوا لي وناث، فحوصات دقيقة لأنسجة المخ لـ 19 مريضًا متوفى، تراوحت أعمارهم بين 5 و 73 عامًا وكان لدى العديد منهم عوامل خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

باستخدام الفحص المجهري القوي للتصوير بالرنين المغناطيسي، حدد لي وفريقه 10 مرضى يعانون من تشوهات في الدماغ، وكشف الفحص الدقيق تحت المجهر عن وجود فرط كثافة في عينات الدماغ، والتي أظهر الفحص المجهري أنه تسرب الفيبرينوجين (بروتين الدم). 

وأحاط بروتين الدم بـ بالخلايا المناعية في الدماغ والخلايا الأخرى الصغيرة، وكانت هناك أيضًا مناطق مظلمة من النزيف المتجلط، مما أدى إلى استنتاج أن هؤلاء المرضى قد عانوا من نزيف دماغي صغير وهو نوع من الضرر المرتبط عادة بالتهاب في الدماغ.

ولا يقتصر الأمر على أولئك الذين يعانون من مرض خطير بما يكفي  للحاجة إلى العناية المركزة، أو الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا ، والذين أظهروا أعراضًا عصبية من كوفيد-19، وقال طبيب الأعصاب بجامعة ليفربول بنديكت مايكل لمجلة ناتشر في سبتمبر الماضي: "لقد رأينا مجموعة من الشباب يصابون بالسكتات الدماغية دون عوامل الخطر التقليدية، والمرضى الذين يعانون من تغيرات حادة في الحالة العقلية لم يتم تفسيرها".
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