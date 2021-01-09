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فن

في أحدث ظهور لها.. الجمهور يتغزل في ياسمين رئيس

السبت 09/يناير/2021 - 06:08 م
صدى البلد
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القسم الميداني
شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة مميزة وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " أحلى نجمه" و " منوره يا فنانه"  و" ماشاء الله ربنا يحميكي ". 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.



وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.
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