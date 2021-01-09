بعد تفقد الرئيس لمشروع مستقبل مصر| الزراعة تعلن عن استصلاح 500 ألف فدان جديدة

قال نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، تعليقا على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، إن الرئيس السيسي يتابع هذا المشروع منذ فترة .





وأضاف نعيم مصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا المشروع يعتبر أحد المشروعات التنموية الكبيرة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا وهناك نهضة كبيرة لقطاع الزراعة في شتى المحاور و الاصعدة، ومشروع مستقبل مصر يركز على السلع الاستراتيجية.





وتابع نعيم مصيلحي:" ما تفقده الرئيس السيسي بالأمس يعتبر أحد مشروعات الإنتاج الزراعي"، مضيفا:" في ظل جائحة كورونا مصر صدرت 5 مليون طن من الخضر والفاكهة".





وأكمل نعيم مصيلحي:" ندرس أراضي جديدة لإتمام مشروع استصلاح أراضي على مساحة 500 ألف فدان إضافية شمال مشروع مستقبل مصر".





تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.





وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة ٥٠٠ الف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.





ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.



