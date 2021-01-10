ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة معدلات التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها وممشى النيل .. صور

الأحد 10/يناير/2021 - 11:08 ص
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل ببنها ومتابعة أعمال ممشى النيل بداية من كوبري كفر الجزار وحتى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها  وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير أمام ديوان عام المحافظة مرورا بتفقد أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الكورنيش، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي مشيرا الى أن المشروع  يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات ، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع في موعده،مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات و البرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي ، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها بطول 400 متر بتكلفة 19 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز  يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

وأثناء جولته بمدينة بنها وجه برفع الإشغالات المتواجدة بالشارع وقد رافقه خلال الجولة  المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.
لمتابعة معدلات التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها وممشى النيل .. صور
لمتابعة معدلات التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها وممشى النيل .. صور
لمتابعة معدلات التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها وممشى النيل .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من تطوير الكورنيش ببنها في الموعد المحدد.. صور

البدء فى رصف المرحلة الثانية لكوبرى قلما بقليوب

وجه بالتنفيذ على الوجه الأكمل.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش كفر الجزار..صور

شاهد.. محافظ القليوبية يوزع الكمامات على المواطنين بموقف بنها العمومى

دفن جثة رجل أعمال أطلق الرصاص على نفسه بالعبور

محافظ القليوبية : غلق المحال غير الملتزمة بإجراءات كورونا 3 أيام

ترشيحاتنا

وزير الإسكان: تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقوني والانتهاء من الهيكل الخرساني بالعاصمة الإدارية

هل فيروس كورونا غضب من الله؟ .. على جمعة يرد بالحجة والبرهان

قرار عاجل في طنطا بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال مع الجماهير

وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا

منى ممدوح تنعى والدة حسن الرداد.. شاهد

بعد العثور على أشلاء بشرية.. إندونيسيا ترصد إشارة من الطائرة المنكوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور