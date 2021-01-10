لمتابعة معدلات التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها وممشى النيل .. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل ببنها ومتابعة أعمال ممشى النيل بداية من كوبري كفر الجزار وحتى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.





ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع في موعده،مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات و البرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي ، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.







وتابع المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها بطول 400 متر بتكلفة 19 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

وأثناء جولته بمدينة بنها وجه برفع الإشغالات المتواجدة بالشارع وقد رافقه خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير أمام ديوان عام المحافظة مرورا بتفقد أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الكورنيش، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي مشيرا الى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات ، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.