أبو الشهيد.. النائب محمد عمر يستخرج كارنيه عضوية برلمان 2021 بعد تعيينه من الرئيس

أنهى النائب محمد عمر، إجراءات استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن قائمة تعيينات مجلس النواب.





يذكر أن النائب محمد عمر هو والد الشهيد المقدم شريف محمد عمر، الذي استشهد أثناء مشاركته في هجوم على وكر إرهابي في شمال سيناء.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 4 رياضيين، وهم حسام غالي، كابتن الاهلي السابق، وحازم إمام، كابتن الزمالك السابق، ومحمد عمر، لاعب الاتحاد السكندري السابق، وآية مدني، لاعبة الخماسي الحديث.





وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة. وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية في أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.





وأكد أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحًا أن الحق في الصحة مقدم علي كافة الأمور.





وقال إن البرلمان المصري من المؤسسات التي استطاعت العمل في ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.





وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومن ثم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعة وفق الـ3مستويات بها





وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء في أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب.





وقال إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب في الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.





وأكد المستشار محمود فوزي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة الكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري





كما أكد أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بانتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدًا إياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم.





واتخذ مجلس النواب مجموعة من الإجراءات الاحترازية استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي ستشهد أداء النواب اليمن الدستورية انتخاب رئيس المجلس و الوكيلين.





وتشمل الإجراءات الاحترازية تقسيم النواب الى قسمين وقت أداء اليمن الدستورية الأول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة و يعقب ذلك اعلان اجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد





ويجلس الأعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة و كشف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب انه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كما اكد المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة موضحا ان هناك اجراءات تم اتخاذها لانتقال الصناديق لمقاعد النواب اثناء الانتخاب حتى لا يحدث تزاحم داخل ووسط القاعة العامة للمجلس.





ووفقا الاجراءت الاحترازية و التباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد.