نشرة الصحة والمرأة: طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة.. ونصائح لحماية الأطفال من كورونا

أكد الدكتور محمد علام نائب مستشفي النجيلة للعزل سابقا، علي إرتفاع إحتمالية إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بالمقارنة بالموجة الاولي.





وأشار علام في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، ان من بين أسباب إرتفاع معدل اصابة الاطفال بفيروس كورونا، هو عدم الالتزام بتقليل المناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية واستمرار الاختلاط مع احد الافراد الغير ملتزمين داخل الأسرة.



