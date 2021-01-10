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مرأة

نشرة الصحة والمرأة: طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة.. ونصائح لحماية الأطفال من كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:01 م
طبيبة تحذر من تناول
طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة .. ونصائح لحماية الأطفال من
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية مجموعة أخبار مهمة في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل خلال السطور الآتية...

نصح كثير من الأطباء من بداية جائحة فيروس كورونا، تناول أطعمة صحية للوقاية من العدوى وتقوية المناعة.

وهناك بعض الأطعمة التي تضعف المناعة وتشكل خطرا على الصحة، لذلك حذرت الدكتورة يكاتيرينا بوريالوفا، أخصائية التغذية والصحة العامة، من تناول أطعمة محددة أثناء تفشي فيروس كورونا.

أكد الدكتور محمد علام نائب مستشفي النجيلة للعزل سابقا، علي إرتفاع إحتمالية إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بالمقارنة بالموجة الاولي.

وأشار علام في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، ان من بين أسباب إرتفاع معدل اصابة الاطفال بفيروس كورونا، هو عدم الالتزام بتقليل المناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية واستمرار الاختلاط مع احد الافراد الغير ملتزمين داخل الأسرة.

قالت دراسة جديدة، إن كثيرا من مصابي عدوى كورونا COVID-19، قد يعانون حتى بعد التعافي من استمرار الأعراض الدائمة والمنهكة.

حذر العديد من الأطباء حول العالم من استهلاك ملح الطعام بكثرة، خاصة لمرضى الضغط والقلب، فهو يسمى السم الأبيض ويحتوي على أضرار عديدة، وكشفت دراسة جديدة أنه يجب التقليل من استخدام ملح الطعام، خاصةً في الشتاء.
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