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طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:31 ص
توست محمص
توست محمص
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول وجبات صحية وخفيفة في الليل، مما يعطيهم احساسا الشعور بالشبع دون اكتساب الوزن الزائد، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل التوست المحمص باللانشون للشيف زينب مصطفى.

مقادير توست محمص باللانشون
10 شريحة توست 
2 كوب صلصة بيتزا  أو كاتشاب
1 كوب زيتون أسود  حلقات
2 كوب لانشون جوليان 
2 كوب رومي مدخن جوليان 
1 كوب ذرة حب 
ملح 
فلفل أسود 
زعتر 
3 كوب جبن موتزاريلا مبشورة 
أعواد بقدونس  

طريقة تحضير توست محمص باللانشون
* يدهن التوست بالصلصة أو الكاتشاب

* يضاف على الوجه شرائح اللانشون والرومى والذرة والزيتون

* يضاف على الوجه الجبنة المبشورة

* يفرك الزعتر على الوجه وتوضع فى الفرن حتى تسيح الجبنة

* تزين بالبقدونس وتقدم


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طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

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