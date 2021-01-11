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مرأة

الفواكه الشتوية.. اليوسفي يمنحك 10 فوائد غير متوقعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعه لتناول فاكهة اليوسفي فهى تعمل كمضاد للسموم والحفاظ على صحة الجلد من خلال تعزيز خصائص مكافحة الشيخوخة كما تقلل من الالتهابات في الجسم بسبب خصائصها المضادة للالتهابات إليك أبرز فوائد اليوسفى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. فاكهة مضادة للتسمم :

تعمل كمضاد للسموم لمساعدة الجسم على التخلص من أي نوع من العناصر السامة
 2. مفيد للبشرة :

اليوسفى  غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، فهي تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجلد من خلال تعزيز خصائص مكافحة الشيخوخة.

3. يعزز عملية التمثيل الغذائي :

اليوسفى  مفيد للغاية في تحسين عملية التمثيل الغذائي عن طريق علاج أي نوع من المشاكل المتعلقة بالمعدة و المساعدة على الهضم.

4. يساعد في الحموضة والإمساك :

تساعد فاكهة اليوسفى على محاربة الحموضة والإمساك فهى الأكثر غنى بالألياف

5. مفيد للمناعة :
يساعد على تحفيز جهاز المناعة بسبب وجود فتامين سي.

6. يحارب ضغط الدم :

يخفض ضغط الدم لوجود مركب نباتي قابل للذوبان في الماء.

7. مضاد للالتهابات :
يقلل من الالتهابات في الجسم بسبب خصائصه المضادة للالتهابات

. 8. يوازن الكوليسترول :
يساعد على موازنة مستوى الكوليسترول عن طريق تقليل الكوليسترول الضار وزيادة

9. يعزز صحة العظام :

يحتوي اليوسفى على كمية جيدة من فيتامين د ، والذي يضمن الامتصاص الصحيح للكالسيوم ويساعده في الوصول إلى العظام.

10. يحمي القلب والأوعية الدموية :

مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفى  تحارب أضرار الجذور الحرة وتساعد على منع أكسدة الكوليسترول. تساعد مضادات الأكسدة في تحييد آثار هذه الجذور الحرة وحماية القلب من الأمراض

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