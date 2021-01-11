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محافظات

غلق 4 محال وتحرير 9 مخالفات بيئية و4 محاضر صحية غرب الإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:44 م
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
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أحمد بسيوني

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار حملات تطبيق الاإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حي العجمي، اليوم الاثنين، حملة مكبرة  لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حي العجمي، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمجال والمقاهي بشارع البيطاش الريزيسي وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.


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وخلال الحملة؛ أكد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

 

وفي السياق ذاته؛ قال رئيس حي العجمي إن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة.

كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩مخالفات بيئية، مشيرا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.

 

شارك في الحملة ممثلين للطب البيطري  والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.

غلق 4 محال وتحرير 9 مخالفات بيئية و4 محاضر صحية غرب الإسكندرية
غلق 4 محال وتحرير 9 مخالفات بيئية و4 محاضر صحية غرب الإسكندرية
غلق 4 محال وتحرير 9 مخالفات بيئية و4 محاضر صحية غرب الإسكندرية
غلق 4 محال وتحرير 9 مخالفات بيئية و4 محاضر صحية غرب الإسكندرية
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