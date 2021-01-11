بعد فيديو عون المسرب.. الحريري يرد مستعينا بالكتاب المقدس

رد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، على الفيديو المسرب للرئيس ميشال عون الذي يتهمه خلاله بالكذب، مستعينا بالكتاب المقدس.





وكتب "الحريري"، في تغريدة عبر "تويتر"، "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة : إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ".





وتابع رئيس الوزراء اللبناني المكلف، "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ".





جاء ذلك بعد ظهور الرئيس اللبناني ميشال عون في فيديو اتهم خلاله الحريري بـ"الكذب" بشأن معطيات تأليف الحكومة الجديدة.





ويسمع في الفيديو عون، يرد على سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، "قال اعطاني ورقة التشكيلة.. عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة.. وراح ع تركيا لا أعرف لماذا"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.