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تكنولوجيا

تسريبات تكشف إطلاق هواتف Huawei P50 بـ 3 نماذج مختلفة للشاشة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:00 ص
تسريبات تكشف إطلاق
تسريبات تكشف إطلاق هواتف Huawei P50 ب 3 نماذج مختلفة
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ندى على
كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 القادمة من شركة هواوى الصينية، ستأتى بثلاثة نماذج مختلفة عن بعضها ، بشاشات منحنية وبتقنية عرض hyperboloid . 

وحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Huawei P50 ستكون عبارة عن 3 هواتف هى :  P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتى بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مختلفة مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم ، ومعدل التحديث 120 هرتز.  


وستأتى هواتفHUAWEI P50  بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، إضافة إلى 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%. 

وستعمل هواتف Huawei P50 بمعالجات من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.

وذكرت عدة تسريبات أن هواتف Huawei P50 لن يكون إصدار الشركة الأول الذي يعمل بنظامها التشغيلي HarmonyOS ، وتعتزم هواوي إطلاق هواتف P50 في الربع الأول من 2021، لتكون أول هواتف تستخدم نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقا.

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