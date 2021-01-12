اشتر آيفون X بـ5700 جنيه..عرض الثلاثاء

يذكر أن هاتف Apple iphone x قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2716 مللى أمبير.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A11 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار،

كما أن هاتف Apple

iphone x متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.