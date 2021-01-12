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تكنولوجيا

اشتر آيفون X بـ5700 جنيه..عرض الثلاثاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:09 ص
اشتر آيفون X بـ 5700
اشتر آيفون X بـ 5700 جنيه..عرض الثلاثاء
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كريم جمال
حققت هواتف آيفون شهرة واسعة منذ ظهورها الأول منذ 14 عامًا، إلا أنه مع ظهور الفئة X فى عام 2017 اكتسحت عالم الهواتف الذكية الرائدة، لما تقدمه من تصميم مبهر بشاشة كاملة، إلا  أن العيب الأبرز فى هذه الفئة سعرها المرتفع، ولكن يمكنك الحصول على نسخة من هاتف iphone X بنصف الثمن تقريبًا بفضل هذا العرض.

وفقاُ لـ موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة جديدة من هاتف iphone x سعة 256 جيجابايت، باللون الأسود مقابل سعر 365 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5700 جنيه مصري، عبر منصة إيباي الشهيرة.

يذكر أن هاتف Apple iphone x قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2716 مللى أمبير.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A11 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone x متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

تستطيع إقتناء نسخة مجددة من  iphone x سعة 256 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.
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