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أبو العينين: أتشرف بترشيحى لوكالة النواب.. وبكوني صانعا لتاريخ مصر الحديث.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:01 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
أكد النائب محمد أبو العينين، أنهم "عازمون على مقاومة الارهاب والإرهابيين، والتوجه نحو بناء طموحات المستقبل بأفكار جديدة، ونجهز أنفسنا مرة أخرى بين العلم والعلماء والمعرفة وعلوم المستقبل فهذا هو الهدف الحقيقى لمجلسنا الموقر".

وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته أمام البرلمان، أننا «نقيم اداء الحكومة التي قدمت اداء جيد ولها كل تقدير واحترام»، مشيرا إلى أن النواب السابقين انجزوا الكثير بقيادة الدكتور علي عبد العال.

وتابع النائب محمد أبو العينين، بقوله:«رحم الله من كانوا تحت قبة البرلمان، وكانوا داعمين لهذا المجلس»، موجها التحية لكل من صنعوا هذا العرس الديمقراطي الحديث من أجهزة الشرطة والقوات المسلحة التى تدافع عن مصر في الداخل والخارج.

وأشار أبو العينين إلى "اننا نفتقد المستشار الراحل لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات"، مؤكدا أنه يتشرف بأن يكون صانع لتاريخ مصر الحديث  وبترشحه لوكيل مجلس النواب. 
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