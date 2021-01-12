أبو العينين: أتشرف بترشيحى لوكالة النواب.. وبكوني صانعا لتاريخ مصر الحديث.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، أنهم "عازمون على مقاومة الارهاب والإرهابيين، والتوجه نحو بناء طموحات المستقبل بأفكار جديدة، ونجهز أنفسنا مرة أخرى بين العلم والعلماء والمعرفة وعلوم المستقبل فهذا هو الهدف الحقيقى لمجلسنا الموقر".





وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته أمام البرلمان، أننا «نقيم اداء الحكومة التي قدمت اداء جيد ولها كل تقدير واحترام»، مشيرا إلى أن النواب السابقين انجزوا الكثير بقيادة الدكتور علي عبد العال.





وتابع النائب محمد أبو العينين، بقوله:« رحم الله من كانوا تحت قبة البرلمان، وكانوا داعمين لهذا المجلس»، موجها التحية لكل من صنعوا هذا العرس الديمقراطي الحديث من أجهزة الشرطة والقوات المسلحة التى تدافع عن مصر في الداخل والخارج.



