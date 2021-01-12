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فن

الخواجاية وأوبرا عايدة.. 5 معلومات عن الإعلامية الراحلة ماجدة أبو هيف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلنت الإعلامية مها موسى وفاة  الإعلامية ماجدة أبو هيف، 


وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك:"ماجدة ابو هيف في ذمة الله، ربنا يرحمها و يسكنها الجنة يا رب، خبر محزن جدا.


ونرصد أبرز المعلومات عن الراحلة 


1- أشتهرت المذيعة ماجدة أبو هيف  كمذيعة «ربط »، وهى مذيعة مسؤلة عن الشاشة فى فترات معينة ويفضل ان تمتلك عدة لغات.


2- لقبت ببـ«الخواجاية»، بسبب أن والدتها إيطالية، بالإضافة إلي أنها كانت تجيد لعدة لغات، والمذيعة الشهيرة سامية الأتربى، كانت تلقبها  بـ«أوبرا عايدة».


3-يعمل أبنها  نديم محمد إسماعيل في قطاع التلفزيون.


4-  تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهيرة «العقل يكسب».


5- مرت بفترة صعبة أثناء إغتيال أنور السادات، وحكت في لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس بصحبة السعادة أنها كانت شيفت في هذا الوقت.


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