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أخبار العالم

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:39 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، تعرض محلية القريشة شرق السودان، ظهر أمس الإثنين، لعدوان مسلح غادر من قبل عصابات الشفتة الاثيوبية راح ضحيته خمس سيدات وطفل وفقدان سيدتين كانوا منهمكين في عمليات الحصاد. 

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن الحادث المؤسف وقع بالتحديد بين قريتي ليّة وكولي الواقعتين بمنطقة الفشقة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع اثيوبيا، وفقًا صحيفة "حكايات" السودانية.

وأكدت الخارجية السودانية، أنها تدين بأقوى العبارات هذا العدوان الغاشم، وتستنكر استهداف المدنيين العزل، وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية إدانة هذه الاعمال الإجرامية والمطالبة بإيقافها فورًا. 

وتقدمت الخارجية السودانية بصادق التعازي والمواساة للأسر المكلومة ضحايا هذا الاعتداء. 

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