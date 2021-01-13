حقيقة منع لقاح كورونا الإصابة مجددًا بالفيروس المستجد

يتساءل الجميع حول ما إن كان اللقاح كافياً من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبالأخص بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ومدى فعالية اللقاحات التي يصل بعضها إلى 95%، وإشكالية عدم توفره للحوامل والأطفال.
ويكشف إدغار سانشيز، نائب رئيس مؤسسة الأمراض المعدية في أورلاندو هيلث بفلوريدا، عن أن تكوين المناعة يستغرق بعض الوقت، مؤكدًا أنه ليس آمنًا تمامًا، لاسيما مع الاختلاط مع أناس لم يتم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا.
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وبينما يعتقد خبراء، أنه من المحتمل أن تكون الجرعة الأولى وحدها توفر مستوى معينًا من الحماية ضد العدوى، لكنه ليس من الواضح مقدار تعزيز المناعة باستخدام لقاح فيروس كورونا، وفقاً لما نشرته "هوف بوست".
وأفاد الخبراء، بأنه يجب أيضًا الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية؛ لتجنب الإصابة أيضا بالفيروس، إلى أن يتمكن اللقاح من تعزيز مناعته ضد فيروس كورونا.
وقال إريك روبينيت، وهو اختصاصي الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى أكرون للأطفال في أوهايو، إنه تقل مخاطر الإصابة عند الحصول على اللقاح فيروس كورونا، وبالأخص أعراض الفيروس الخطيرة، ولكن ليس من الواضح حاليًا ما إذا كان التطعيم يحمي الشخص من نشر فيروس كورونا للآخرين أم لا؟.