في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

1. يحارب الأنيميا



يعد القصب من الأطعمة والمشروبات التي تقوم بتزويد الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات، والبروتين، والحديد، والبوتاسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، والتي تساعد على بناء البلازما، وسوائل الجسم، ومقاومة الجفاف، والشعور بالخمول والتعب.









2. مدر للبول

يعمل القصب على تحسين حركة الأمعاء، كما يساهم في علاج زيادة الأملاح في الجسم، وعلاج التهابات المسالك البولية، وحصوات الكلى، كما أنه يحتوي على خصائص قلوية التي تساعد في علاج الحموضة، وحرقة المعدة.











3. تحسين وظائف الكبد

يعمل قصب السكر على تزويد الجسم بالبروتينات المفقودة، والعناصر الغذائية التي يحتاجها من أجل التعافي، لذا فإنه قد يساعد على تعزيز وظائف الكبد.









4. تقليل الكوليسترول الضار

من المشروبات المميزة التي لا تحتوي على الكوليسترول، كما أنه قد يساعد على محاربة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الكوليسترول.











5. فوائد عصير القصب للتخسيس