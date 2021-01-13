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مرأة

في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:01 م
فوائد القصب
فوائد القصب
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نهى هجرس
بدأ المسيحيون الصيام للاحتفال بعيد الغطاس، وجرت العادة في هذا العيد على تناول القلقاس والقصب، ويحتوي القصب على فيتامينات أ وسي وبعض فيتامينات ب، وإليكم أهم فوائد القصب على الصحة، وفقًا لموقع "rxlist".


1. يحارب الأنيميا 
يعد القصب من الأطعمة والمشروبات التي تقوم بتزويد الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات، والبروتين، والحديد، والبوتاسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، والتي تساعد على بناء البلازما، وسوائل الجسم، ومقاومة الجفاف، والشعور بالخمول والتعب.


2. مدر للبول 
يعمل القصب على تحسين حركة الأمعاء، كما يساهم في علاج زيادة الأملاح في الجسم، وعلاج التهابات المسالك البولية، وحصوات الكلى، كما أنه يحتوي على خصائص قلوية التي تساعد في علاج الحموضة، وحرقة المعدة.


3. تحسين وظائف الكبد 
يعمل قصب السكر على تزويد الجسم بالبروتينات المفقودة، والعناصر الغذائية التي يحتاجها من أجل التعافي، لذا فإنه قد يساعد على تعزيز وظائف الكبد.


4. تقليل الكوليسترول الضار 
من المشروبات المميزة التي لا تحتوي على الكوليسترول، كما أنه قد يساعد على محاربة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الكوليسترول.


5. فوائد عصير القصب للتخسيس 
يساعد تناول القصب على فقدان الوزن، وذلك لأنه خالٍ من الكربوهيدرات، ولا يحتاج إلى السكر، فهو حلو المذاق بشكل طبيعي، كما أن عصير القصب الخام مصدر غني بالألياف الغذائية (يحتوي على 13 جراما تقريبا من الألياف الغذائية لكل كوب)، وبالتالي هو مشروب مثالي لإنقاص الوزن.
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