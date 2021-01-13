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تعليم

طلاب حلوان يشاركون في الجولة النهائية لمسابقة التحدي البحثي الداخلي بكلية التجارة بالزمالك

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
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كريم ناصر
 شارك طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية ، في الجولة النهائية لمسابقة التحدي البحثي الداخلية CFA Research Challenge والتي تم تنظيمها بواسطة سفراء المال والبورصة CFA Ambassadors FMI  تحت رعاية الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society of Egypt.

وتعد مسابقة التحدي البحثي CFA Research Challenge مسابقة عالمية سنوية ت، وفر لطلاب الجامعات في مختلف البلدان التوجيه العملي والتدريب المكثف في التحليل المالي والأخلاقيات المهنية.

وفي الجولة النهائية للمسابقة تم اختبار كل فريق من ٧ فرق في جامعة حلوان بواسطة حكام وخبراء في السوق على مهارات التحليل والتقييم وكتابة التقارير والعرض التقديمي والشركة المستهدفة التي عملوا عليها هي 
شركة دومتي. 

وقام الطلاب المشاركين في المسابقة بدور محللي أبحاث الأسهم ، من خلال بناء نموذج مالي كامل حول شركة مستهدفة حقيقية في البورصة المصرية ، وكتابة تقرير بحث عن الأسهم ، بما في ذلك أقسام مختلفة مثل وصف الأعمال ، وتحليل الصناعة ، والتحليل المالي ، التقييم ، وما إلى ذلك. 

ومن ثم تم اختيار الفريق الفائز الذي سيمثل جامعة حلوان في المسابقة العالمية للتحدي البحثي لعام ٢٠٢١، حيث كرّم الفريق الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية  التجارة وادارة الاعمال ، كما قام أيضا سفراء المال والبورصة CFA Ambassadors FMI، بتكريم  الدكتور عميد الكلية وإدارة برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI  لدعمهم المتواصل للطلاب المشاركين في المسابقة كل عام ، و إمدادهم بكافة المساعدات اللازمة من أجل تحقيق مزيد من التقدم والتميز الدائم .
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