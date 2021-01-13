لتدريب الأئمة والواعظات وعمل دورات للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع .. جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف

وقع اليوم كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتو هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب و عدد من قيادات و أئمة وزارة الأوقاف.





يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للأئمة و الواعظات في عدد من المجالات ، من خلال الاستعانة بالأساتذة والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ، وذلك انطلاقًا من أهمية التدريب في حياة الفرد وانعكاسه على المجتمع ، و حرصًا على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة و الواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.





وتشمل مجالات التعاون المشترك تدريب الأئمة و الواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، و دورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع بالإضافة إلي دورة للمهارات الإعلامية ، و اختتمت مراسم توقيع البروتوكول بتبادل الدروع .





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وعلي صعيد اخر شارك مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الهندسة جامعة عين شمس ممثلا لوزارة التعليم العالى للبحث العلمي بالمعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث شارك المركز بالسيارة الكهربية الفائزة بسباق الرالى للسيارات الكهربية EVER 2020 والذى ينظمه مركز الابتكار بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالاضافة الى اتوبيس كهربائى ذاتى القيادة و تم العمل عليها من خلال فريق عمل معمل ابحاث و الروبوتات الذكية ARL التابع لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تحت اشراف الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة والمشرف على مشروع رالي السيارات الكهربائية ، م.على حسنى رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر .

ويستهدف المعرض التوعية ببرامج التمويل المتاحة في اطار المبادرة الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى بالاضافة الى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء ايضًا.





ويستمر المعرض حتي الاربعاء ٦ يناير مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بمركز مصر للمعارض الدولية.