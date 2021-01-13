جامعة القاهرة تكشف عن سياسة التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا

هذه الفترة





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وتشمل الإجراءات الجديدة من جامعة القاهرة ما يلي:





- فى حالة وجود الاعراض

اى شخص يعانى من احد هذه الاعراض ، اعراض تنفسية حادة ( كحة - ضيق فى التنفس ) او ارتفاع فى درجات الحرارة او حدوث فقدان مفاجئ فى حاستى الشم والتذوق ، يتم عمل الاتى :

- اشعة مقطعية على الصدر

- تحليل دم يظهر الخصائص المرجحة لعدوى الكورونا .

- مسحة الانف البلعومى لاختبار كوفيد .





- فى حالة ثبوت الايجابية

- يتم عزل الحالة فى المكان المخصص للعزل بمستشفى الاستقبال او الطوارئ لحين ظهور نتيجة المسحة .

- بعد ذلك يتم تحويل المريض الى احدى مستشفيات العزل .





كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، كلف الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجية بكلية الطب، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة خلفًا للدكتور أحمد طه، وذلك بناءً على ما عرضته عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على رئيس الجامعة.