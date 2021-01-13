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تعليم

جامعة القاهرة تكشف عن سياسة التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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مريم عزت
مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير وزيادة اعداد المصابين هذه الفترة، وضعت جامعة القاهرة سياسة جديدة للتعامل مع الحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع . 

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وتشمل الإجراءات الجديدة من جامعة القاهرة ما يلي:

- فى حالة وجود الاعراض 
 اى شخص يعانى من احد هذه الاعراض ، اعراض تنفسية حادة ( كحة - ضيق فى التنفس ) او ارتفاع فى درجات الحرارة او حدوث فقدان مفاجئ فى حاستى الشم والتذوق ، يتم عمل الاتى : 
- اشعة مقطعية على الصدر 
- تحليل دم يظهر الخصائص المرجحة لعدوى الكورونا . 
- مسحة الانف البلعومى لاختبار كوفيد . 

- فى  حالة ثبوت الايجابية
- يتم عزل الحالة فى المكان المخصص للعزل بمستشفى الاستقبال او الطوارئ  لحين ظهور نتيجة المسحة . 
- بعد ذلك يتم تحويل المريض الى احدى مستشفيات العزل . 

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، كلف الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجية بكلية الطب، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة خلفًا للدكتور أحمد طه، وذلك بناءً على ما عرضته عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على رئيس الجامعة.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة تتمنى التوفيق للدكتور أحمد طه، لافتًا إلى أن الدكتور الخشت وجه الدكتور حسام صلاح بالعمل على تنفيذ خطة الجامعة في تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطواريء، ووضع نظام صارم للحضور والغياب، ومواجهة الإهمال والتراخي، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.
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