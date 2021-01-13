الصندوق الأسود يقترب من 9 ملايين جنيه

حقق فيلم "الصندوق الأسود" إيرادات اجمالية تقترب من 9 ملايين جنيه حيث حقق إيرادات تحديدا 8,642,580 جنيه وذلك بعد عرضه في أكتوبر الماضي.

وكانت الفنانة منى زكي، كشفت عن سر سعادتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذى انتهى مساء الأربعاء الماضى، في دورته الـ 42.

وقالت منى زكى مع الإعلامية انجي على في قناة "نايل سينما": "أكثر شيء أسعدني هو وجود الفنانة منة شلبي "مينجو" والتي كنت سأفتقدها كثيرا في لحظة تكريمي في المهرجان".

وأضافت منى زكى: "سعيدة بهذا التكريم الذى يعتبر وساما على صدري، وسعيدة بشكل كبير خاصة أنه يحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، ويتم تكريمى مع المؤلف الكبير وحيد حامد الذى تربينا على أفلامه".

بينما أعربت ابنة الفنانة منى زكى "لى لى" والتى تظهر لأول مرة فى مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادتها بتكريم والدتها، وأنها تستحق الجائزة خاصة أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة.

حصلت الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال حفل الافتتاح الذى أقيم منذ ساعات قليل بمهرجان القاهرة السينمائي.