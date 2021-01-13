القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي الكولا بسوهاج

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على الشكوى المنشورة فى موقع صدى البلد تحت عنوان " أهالي الكولا بسوهاج يستغيثون: المياه الجوفية أغرقت البيوت ".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أفادت بأنه جاري استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الكولا بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتمويل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علما بان الشركة لا تدخر جهدًا في تلبية طلبات المواطنين لكسح المياه.

وكان قد فوجئ أبناء القرية بالمياه الجوفية تخرج من باطن الأرض وتُغرق المنازل والشوارع، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفشي الأوبئة والأمراض المختلفة، بخلاف فصل الشتاء وبرده القارص، يحيا أهالي وأبناء الكولا وسط المياه الجوفية التي اصبح فراش منازلهم يسبح بمياهه.



