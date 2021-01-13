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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي الكولا بسوهاج

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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يارا عمرو
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على الشكوى المنشورة فى موقع صدى البلد تحت عنوان " أهالي الكولا بسوهاج يستغيثون: المياه الجوفية أغرقت البيوت ".
جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  أفادت بأنه جاري استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الكولا بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتمويل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علما بان الشركة لا تدخر جهدًا في تلبية طلبات المواطنين لكسح المياه.

وكان قد فوجئ أبناء القرية بالمياه الجوفية تخرج من باطن الأرض وتُغرق المنازل والشوارع، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفشي الأوبئة والأمراض المختلفة، بخلاف فصل الشتاء وبرده القارص، يحيا أهالي وأبناء الكولا وسط المياه الجوفية التي اصبح فراش منازلهم يسبح بمياهه.

"لو انهارت بيوتنا فوق دماغنا هنروح فين حد يسأل فينا طب ما اللي هيسأل يتفضل دلوقتي يتحرك"، بهذه الكلمات تحدثت أم محمود السيدة الخمسينية، التي لديها خمسة أطفال تخشى أن تجلس بهم في الشارع بلا مأوى، موضحة أن انهيار منازلها بسبب غرق القرية وسط المياه الجوفية، هو أكبر المخاوف التي تواجهها هي وأكثرية أهل القرية.

وأضافت أنهم فوجئوا بخروج كميات من المياه من باطن الأرض بنسبة قليلة، ومع مرور الوقت زادت تلك المياه، وأصبحت داخل كل شارع ومنزل حتى وصل الأمر إلى إغراقها من الداخل.

وقالت شيرين عبد الرحمن، ابنة العشرين عامًا، إنهم يوميًا يستعينون بسيارات الكسح كي يطهرون ويجففون بيوتهم من تلك المياه ما يجعلهم يضيعون مالًا كثيرًا ويبذلون جهدًا أكثر، مشيرة إلى أنه لا مسئول يتحرك ليلقي نظرة عليهم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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