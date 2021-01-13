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ديني

أستاذ علم اجتماع يلقي محاضرة بأكاديمية الأوقاف الدولية عن التفكير العقلاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:26 م
أستاذ علم اجتماع
أستاذ علم اجتماع يلقي محاضرة بأكاديمية الأوقاف الدولية
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محمود ضاحي
انطلقت اليوم الأربعاء بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر فعاليات دورة (العلوم الإنسانية والأمن القومي)، وسط التزام تام من المشاركين بجميع إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدربين للكمامة ، والحفاظ على التباعد ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وألقى الدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، اليوم محاضرة على المشاركين بالدورة تحت عنوان : “علم الاجتماع وكيفية الاستفادة منه في تجديد الخطاب الديني”.

وأكد الدكتور أحمد زايد على أهمية دراسة علم الاجتماع بالنسبة للداعية ، فعلم الاجتماع يدعو إلى التفكير العقلاني بعيدًا عن المشاعر والعواطف والاستفادة من أدوات علم الاجتماع في فهم المجتمع ، فهو عِلم دراسة المجتمع، بما يتضمَّنه من أفراد، وجماعات، ومُؤسَّسات، ويدرس عِلم الاجتماع البشر بصفتهم كائنات اجتماعيّة ويُحلِّل السلوكيّات بمستوياتها الفرديّة ، والمجتمعيّة؛ فالمستوى الفرديّ يُناقش الهويّة العرقيّة ، والسلوك المُنحرِف ، أو الخلافات الأسريّة ، أمّا المستوى الاجتماعيّ ، فيناقش ظاهرة الفقر ، والبطالة، والعُنف ، والتمييز، وذلك برَصْدها، وتفسير أسبابها ، والحيلولة دون تفاقُمها .

وأضاف  أن من أهمّ هؤلاء العلماء الذين أسسوا لعلم الاجتماع هو المُؤرِّخ والفيلسوف “ابن خلدون” ، مؤكدًا أنّ المجتمع الإنسانيّ كان موضوع هذا العِلم الجديد، حتى أنّه عرَّج على عِلم الاجتماع السياسيّ، والاقتصاديّ، والتعليميّ، والمعرفيّ، وقد هذَّبها بالفلسفة الإسلاميّة المضبوطة بإطار أخلاقيٍّ مُعتدِل، لتكون مُقدِّمة ابن خلدون مُجدِّدةً للإدراك التاريخيّ بصورته المُجمَلة، ومَرجعًا لا يمكن تُجاوُزه حتى يومنا هذا.
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