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فن

أسيل عمران تستمتع بمنظر مدينة دبي من الأعلى.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة أسيل عمران فيديو جديد لها وهي تستمتع بمشاهدة مدينة دبي من الأعلي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتظهر أسيل عمران من أعلي مدينة دبي معلقة في لعبة بالسماء، وكانت مستمتعة بالمظهر الخلاب لمدينة دبي، وحرصت علي ارتداء الكمامة علي وجهها.

 

وعلقت أسيل عمران علي الصورة كاتبة: "أهم شي الماسك لايطير".

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.


وشاركت أسيل عمران في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات و أغاني منفردة.

كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل إسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

 

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