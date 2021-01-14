دراسة لأبحاث هندية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 أكواب شاي يوميا؟

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول ٥:٣ أكواب شاي يوميا. الاجتماعي





قال "شعبان"، في منشوره على "فيسبوك"، إن أبحاث هولندية حديثة، أفادت بأن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميًا، يجنب الأشخاص الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.





تابع "وأوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني".





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وقال "إيرت شوتين"، المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا: "لاحظنا من خلال الكتابات العلمية في العشر سنوات الماضية، أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة".





وأضاف أن تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد يخفض مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، يخفض ضغط الدم المرتفع، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





كتب "وكانت دراسة فرنسية أثبتت أن شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل، وقال معدو الدراسة: فاشربوا الشاي لأنه مهم لحياتنا حيث يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص العاديين.. لذا نوصي بشرب الشاي".





ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.





وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.





نصح جمال شعبان للإستفادة من الشاي يجب أن يكون خالي من السكر و الحليب وبعد الأكل بساعة علي الأقل.



