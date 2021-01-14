طرق مختلفة لتتبيل الفراخ المشوية في المنزل

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية.. تختلف أنواع التتبيلات حول العالم ولكنها جميعها هدفها أن تسهل نضج لحم الدجاج وتمنحه نكهة مميزة وتركز بشكل كبير أيضًا على أن تخلصه من أية زفارة.





لذا نقدم لكم مجموعة من التتبيلات المختلفة لطريقة شوى الفراخ فى المنزل .





مكونات التتبيلة..

-ملعقة ملح

-ملعقة فلفل أسود

-نصف ملعقة ورق لورا مطحون

-ربع معلقة حبهان مطحون

-عصير ليمونة

-ربع ملعقة جوزة الطيب مبشورة

-بصلة متوسطة أو كبيرة حسب حجم الدجاجة

– حبة طماطم مبشورة

-ملعقتي زيت نباتي





تحضير تتبيلة البهارات والبصل





في طبق عميق نخلط مكونات التتبيلة جيدًا أو نضربها في الخلاط ثم نحشي بها الدجاجة





التتبيلة الحارة





-نصف ملعقة كمون

-نصف ملعقة كزبرة جافة مطحونة

-نصف ملعقة فلفل أسود

-نصف ملعقة قرنفل

-نصف ملعقة بابريكا

-ربع كوب زبادي

شطة حارة حسب الرغبة

-ملح حسب الرغبة

-بصلة متوسطة أو كبيرة مفرومة حسب حجم الدجاجة

-5 فصوص ثوم مفرومة

-2 ملعقة كبيرة طماطم مهروسة معجون طماطم

-عصير ليمونة

-ملعقة زيت نباتي

-ملعقة مايونيز

-ملعقة صلصة باربكيو

-ملعقتين صويا صوص





طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن

1-نغسل الدجاج جيدًا ثم نجففه بمنشفة ورقية

2-نفرك الدجاجة من الخارج بالملح والفلفل الأسود ويمكن أن نفركها بالتتبيلة أيضًا حسب رغبتنا

3-نستخدم أصابعنا لفتح مجال بين الجلد واللحم لحشو الدجاج بالتتبيلة

4-نحشي الدجاجة بين الجلد واللحم بالتتبيلة ونضع ما يتبقى من التتبيلة في قلبها، ونفرك به اللحم من الداخل جيدًا ثم نضم أرجل الدجاجة جيدًا ونربطها كي تحتفظ بهذا الشكل أثناء الشوي.



