مواصفات جي إم سي يوكن 2021 الجديدة ..صور

كشفت جي إم سي يوكن عن موديلها الجديد 2021 رسميا، وحصلت السيارة على تصميم جريء إلى جانب عدد من المزايا، فهي الأفضل في فئتها، إضافةً إلى فئة AT4، الشرسة لأول مرة.





وبمجرد النظر إلى الموديل الجديد ستجد أن الواجهة الأمامية على شكل حرف C مع وجود أضواء نهارية LED مدمجة، وفي الأسفل توجد مصابيح ضباب عمودية، ويتوسط الأضواء شبك تهوية جديدة ضخمة .





أما من جوانب السيارة فأصبح التصميم مائلًا، وحصلت السيارة على تصميم جديد للجنوط ، والتي يترواح مقاسها بين 20 و22 بوصة أما في الخلف فأراد مصممو "جي إم سي"، تمييز يوكون الجديدة عن شيفروليه تاهو، وسوبربان، لذا قاموا بإضافة أضواء خلفية على شكل حرف L.





ومن الداخل فإن مقصورة السيارة جديدة كليا مع مزايا أكثر وجودة أعلى للخامات، وتم تزويد الشاشة بعرض نظام ترفيهي مقاس 10 بوصات ، وتستمد السيارة قوتها من محرك أساسي V8 ، سعة5.3 لتر بقوة 355 حصان ، وعزم دوران 519 نيوتن متر.





وتأتي يوكن دانيالي مع محرك V8 سعة 6.2 لترات بقوة 420 حصانا وعزم دوران 623 نيوتن-متر، وسيتوفر أيضًا محرك ديزل سداسي الأسطوانات بقوة 277 حصان وعزم دوران 623 نيوتن-متر.



























