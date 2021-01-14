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توك شو

غدا تنتهي مناهج الفصل الدراسي الأول "أونلاين" دون محذوفات.. الأبرز في نشرة «صباح البلد»

الخميس 14/يناير/2021 - 09:33 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية الصادرة اليوم الخميس. 

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