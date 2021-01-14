غدا تنتهي مناهج الفصل الدراسي الأول "أونلاين" دون محذوفات.. الأبرز في نشرة «صباح البلد»

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية الصادرة اليوم الخميس.

صدى البلد

السيسي يستقبل رئيس شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن

مؤسسة فاروق حسنى تعلن فتح باب الترشح لمسابقات "جوائز الفنون-الدورة الثانية"





الشروق

مدبولي يتابع تنفيذ التكليف الرئاسي بتيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية

وكيل النواب: يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة في ملف حقوق الإنسان





بوابة أخبار اليوم

لحظة صدق.. ماذا نريد من البرلمان القادم





الأهرام

التضامن: إعداد برامج تدريب على الحرف للمتعافين من الإدمان بحى الأسمرات





اليوم السابع

التعليم تعلن انتهاء مناهج الفصل الدراسي الأول "أونلاين" غدا دون محذوفات





الوطن

كاميرات مراقبة بمزلقان السكة الحديد لضبط التشغيل وتقليل حوادث القطار





المصري اليوم

الصحة: تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة





موقع سكاي نيوز عربية

بايدن: أحداث "الكابيتول" وقعت بتحريض من ترامب





موقع روسيا اليوم

"إنني حزين ومصدوم".. ترامب يخاطب الأمريكيين مع اقتراب يوم تنصيب بايدن



