ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي يؤكد على البنوك إخطار عملاء شركات السياحة بالمبادرات كتابيًا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
شدّد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحي بالمبادرات الصادرة لهم ودراية موظفي البنوك بكافة المبادرات.

وأوضح البنك المركزي -في بيان اليوم الخميس- أنه في ضوء متابعة مبادرات القطاع السياحي الصادرة عنه خلال الفترة الماضية، تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها، لافتا إلى أنه بالتواصل مع العملاء أرجع السبب إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.

وأضاف البنك المركزي: "لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد حيث إنه من أكثر القطاعات تأثرًا.. من الضروري مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي ببنككم الموقر كتابيًا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها".

وعلى صعيد آخر، أكد المركزي ضرورة توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك بالإضافة إلى التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بكافة شروط ومحددات المبادرات.

وأشار إلى ضرورة موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب البنوك بتعميم مبادرة «الأهلي» بإطلاق ماكينات صرف مخصصة لذوي الهمم

البنك المركزي يعلن مد مبادرة دعم قطاع السياحة لنهاية ديسمبر 2021

البنك الأهلي المصري يصدر تقريره الأول للاستدامة ..التفاصيل الكاملة

رئيس البنك الزراعي: 550 ألف مستفيد من المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بـ 275 مليون جنيه

البنك المركزي يوجه البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية في أقل وقت ممكن

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. تعرف على شقيق إيناس مكى الممثل الشهير وعمرها الحقيقى

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

المتعافون خطر على من حولهم.. تطورات مقلقة بشأن المناعة ضد فيروس كورونا

انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

عرض لا يفوتك.. اشترِ آيفون 7 بـ 2350 جنيها فقط

Advertisements

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

لبحث مواجهة الأمطار والسيول.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

شوبير يحسمها.. مؤمن زكريا مفاجأة الأهلي فى كأس العالم للأندية

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة.. فوبيا نيللي كريم.. وصلاح عبد الله ينعى صفوت الشريف

للمسافرين إلى قطر.. مواعيد رحلات الطيران من القاهرة إلى الدوحة بتخفيض 20%

خناقة عبد الله السعيد مع نجوم بيراميدز.. مصدر يحسم الجدل

انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

زوجة زين العابدين ومدير الترجي.. كيف انتهى الحال بعائلة «بن علي» بعد 10 سنوات من ثورة تونس.. صور

حالة هياج.. ثلاثيني ينهال بالضرب على عشيقته وينهي حياة طفليها.. والسبب؟!

القضية مستمرة.. ميسي فلسطين يكشف آخر تطورات أزمته مع النادي الأهلي

يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

في عيد ميلادها.. سر عدم تعاون إيناس مكي مع شقيقها وعدم حضورها جنازة والدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار فولكس فاجن تيجوان 2021 الفيس ليفت في مصر

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار