البنك المركزي يؤكد على البنوك إخطار عملاء شركات السياحة بالمبادرات كتابيًا

شدّد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحي بالمبادرات الصادرة لهم ودراية موظفي البنوك بكافة المبادرات.





وأوضح البنك المركزي -في بيان اليوم الخميس- أنه في ضوء متابعة مبادرات القطاع السياحي الصادرة عنه خلال الفترة الماضية، تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها، لافتا إلى أنه بالتواصل مع العملاء أرجع السبب إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.





وأضاف البنك المركزي: "لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد حيث إنه من أكثر القطاعات تأثرًا.. من الضروري مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي ببنككم الموقر كتابيًا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها".





وعلى صعيد آخر، أكد المركزي ضرورة توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك بالإضافة إلى التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بكافة شروط ومحددات المبادرات.



