ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب: الدبلوماسية البحرينية مثال رائد للسياسة الخارجية المتوازنة والمؤثرة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:05 م
البحرين
البحرين
Advertisements
أمينة الدسوقي
أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، أن الدبلوماسية البحرينية اتسمت على مدار 50 عاما من مسيرتها بالاعتدال والتوازن، ووثقت السجل الوطني الحافل بالتقدم، والمرتكز على المبادئ السامية والقيم الرفيعة، التي شكلت الرافد الأهم لترسيخ العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول الصديقة، وإبراز النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.


وأشادت "زينل"، وفقا لما نقلته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، بتصريح الملك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام، والذي جاء معبرا عن نهج الدبلوماسية البحرينية، المستنير برؤى وتوجيهات جلالته، في "إبراز القيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها مملكة البحرين وتتبناها، ممثلة في التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية، إسهاما في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع".


كما أعربت رئيسة مجلس النواب البحريني عن خالص التهاني للعاملين بالسلك الدبلوماسي لمملكة البحرين وكبار المسئولين والعاملين بوزارة الخارجية، منوهة بالجهود التي يبذلها الدكتور عبد الله بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وفريق عمله من كوادر ومنتسبي الوزارة، في الأخذ بعلاقات التعاون والشراكة مع الدول الصديقة نحو آفاق أرحب، وتعزيز الدور المؤثر لمملكة البحرين في مختلف القضايا العربية والإسلامية والعالمية، انطلاقا من الثوابت الإنسانية والمواثيق الدولية.


وأكدت حرص مجلس النواب على تقديم الدعم النيابي المتواصل، لإثراء الإنجازات الدبلوماسية البحرينية، منوهة بالعمل النيابي الدؤوب لتحقيق التكامل للجهود الدبلوماسية الوطنية، عبر تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز علاقات التعاون مع برلمانات الدول الصديقة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الإنجاز الوطني، ويدعم المسيرة التنموية بقيادة الملك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تؤكد رفضها اعتراض قطر زورقين بحرينيين لخفر السواحل

منال محمد العوضي تكتب: المرأة البحرينية الدبلوماسية في يومها الوطني

المصري مشرف بلاده.. إشادة بحرينية بالجالية المصرية لهذا السبب

إعلامي لبناني مهنئا البحرين بعيدها: مناسبة عربية مباركة

الخارجية البحرينية: إعلان العُلا وثيقة مهمة تعكس تطلّعات وتوجّهات دول مجلس التعاون في السنوات المقبلة

البحرين تحتفل بيوم الدبلوماسية

ترشيحاتنا

انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة.. تعرف على السبب

الزمالك يقترب من حسم صفقة مراد صبري مهاجم الألومنيوم

شوبير يحسمها.. مؤمن زكريا مفاجأة الأهلي فى كأس العالم للأندية

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

خير كثير.. عود نفسك كل صباح أن تقول هذا الدعاء

Advertisements

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

8 شائعات تعليمية هزت السوشيال ميديا منذ أول يناير حتى الآن.. اعرف حقيقتها

شوبير يحسمها.. مؤمن زكريا مفاجأة الأهلي فى كأس العالم للأندية

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة.. فوبيا نيللي كريم.. وصلاح عبد الله ينعى صفوت الشريف

خناقة عبد الله السعيد مع نجوم بيراميدز.. مصدر يحسم الجدل

لبحث مواجهة الأمطار والسيول.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

للمسافرين إلى قطر.. مواعيد رحلات الطيران من القاهرة إلى الدوحة بتخفيض 20%

ينتظران قرار إحالة للجنايات.. مصادر: حجز مودة الأدهم وحنين حسام فى قضية الاتجار بالبشر

يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

حالة هياج.. ثلاثيني ينهال بالضرب على عشيقته وينهي حياة طفليها.. والسبب؟!

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاد الشعلة برمز الصداقة في أسوان بمناسبة اليوبيل الذهبى للسد العالى.. شاهد

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار فولكس فاجن تيجوان 2021 الفيس ليفت في مصر

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور