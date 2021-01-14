مجلس النواب: الدبلوماسية البحرينية مثال رائد للسياسة الخارجية المتوازنة والمؤثرة

أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، أن الدبلوماسية البحرينية اتسمت على مدار 50 عاما من مسيرتها بالاعتدال والتوازن، ووثقت السجل الوطني الحافل بالتقدم، والمرتكز على المبادئ السامية والقيم الرفيعة، التي شكلت الرافد الأهم لترسيخ العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول الصديقة، وإبراز النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.









وأشادت "زينل"، وفقا لما نقلته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، بتصريح الملك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام، والذي جاء معبرا عن نهج الدبلوماسية البحرينية، المستنير برؤى وتوجيهات جلالته، في "إبراز القيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها مملكة البحرين وتتبناها، ممثلة في التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية، إسهاما في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع".









كما أعربت رئيسة مجلس النواب البحريني عن خالص التهاني للعاملين بالسلك الدبلوماسي لمملكة البحرين وكبار المسئولين والعاملين بوزارة الخارجية، منوهة بالجهود التي يبذلها الدكتور عبد الله بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وفريق عمله من كوادر ومنتسبي الوزارة، في الأخذ بعلاقات التعاون والشراكة مع الدول الصديقة نحو آفاق أرحب، وتعزيز الدور المؤثر لمملكة البحرين في مختلف القضايا العربية والإسلامية والعالمية، انطلاقا من الثوابت الإنسانية والمواثيق الدولية.









وأكدت حرص مجلس النواب على تقديم الدعم النيابي المتواصل، لإثراء الإنجازات الدبلوماسية البحرينية، منوهة بالعمل النيابي الدؤوب لتحقيق التكامل للجهود الدبلوماسية الوطنية، عبر تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز علاقات التعاون مع برلمانات الدول الصديقة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الإنجاز الوطني، ويدعم المسيرة التنموية بقيادة الملك.