أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهته فى الدورى

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى، تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه الأحد القادم من الدورى العام، وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.



