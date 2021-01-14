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برلمان

أبو العينين وسعدالدين يشرفان على انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب

الخميس 14/يناير/2021 - 02:52 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الخميس، عن موافقة هيئة مكتب المجلس على بعض الاعتراضات التي تقدم بها النواب بشأن تشكيل اللجان النوعية للمجلس، فيما شرع النواب في إجراء الانتخابات. 

وقال جبالي، خلال الجلسة الإجرائية، إن وكيلي المجلس النائب أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، سيشرفان على انتخابات اللجان النوعية للمجلس، مشيرا إلى أن أمين كل لجنة يتسلّم عددًا كافيًا من بطاقات الاقتراع لكل منصب سواء لرئيس اللجنة أو الوكيلين أو أمين السر. 
 
وأضاف أن أكبر الأعضاء السن في اللجنة ممن لم ترشحه لأى منصب في هيئات اللجان يترأس اللجنة لحين إجراء الانتخابات، بأمانة سر أصغرهم سنا من غير المتقدمين للترشح أيضا ويشرفان على عملية الانتخابات.


وأوضح رئيس المجلس أن طلبات الترشح لمنصب هيئات اللجان تتقدم كتابة لرئيس المجلس وتسلم باليد، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الترشح بعدد كافي للهيئات يعلن الفوز بالتزكية لمن ترشح.

ولفت إلى أن عملية الاقتراع تجرى عقب حضور أغلبية أعضاء اللجنة وتؤجل لنصف ساعة أو تؤجل لموعد آخر يحدده رئيس المجلس اذا لم يتم النصاب القانوني.

ونوه إلى أنه تجرى الانتخابات بالاقتراع السري وتخصص ورقة لانتخاب رئيس اللجنة وورقة لوكيلي اللجنة ورقة لأمين السر، موضحا أن كل عضو يدلي برأيه في انتخاب هيئة اللجنة بنفسه ولا يعد بتوكيلات سواء للترشح أو التصويت ويتعين على الأمانة المعاونة تتأكد من تقديم النائب طلب الترشح بنفسه.

كما أعلن جبالي النائب أحمد العوضي مثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن أمام المجلس بناءً على إخطار الحزب.

وقد أدت النائبة أمال إبراهيم عبد الحميد اليمين الدستوري أمام الجلسة نظرا لغيابها عن الجلسة الافتتاحية لظروف مرضية.

ورفع رئيس المجلس الجلسة لإجراء انتخابات اللجان النوعية على أن تعود لانعقاد في وقت لاحق اليوم عقب الانتخابات لإعلان نتائج تشكيل اللجان النوعية للمجلس.
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