محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الحليم محمود وطريق الرحاب

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته الميدانية اليوم، متابعة معدلات التنفيذ وأعمال التوسعات والتطوير الجارية بشارع عبد الحليم محمود وشارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي وطريق الرحاب الجديد.





رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورئيس حي الضواحي اللواء أحمد قاسم والشركة المنفذة لمشروع أعمال التطوير.





ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير شارع عبد الحليم محمود بما يحقق السيولة المرورية وربط الشارع بمحور المرور الرئيسي بشارع نهضة بورسعيد حيث يجري الآن أعمال ربط شارع الرحاب ونهضة بورسعيد من خلال شارع عبد الحليم محمود .





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كما تابع المحافظ سير العمل في أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكري وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتى وصلت لـ٩٠ % من الأعمال الجارية .



