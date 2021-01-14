أغرب الأعراض.. دراسة تحذر من علامة جديدة تشير لـ كورونا

ووفقا لموقع " express" قد تكون إحدى العلامات التحذيرية "الأقل شيوعًا" لـ قد تكون إحدى العلامات التحذيرية "الأقل شيوعًا" لـ فيروس كورونا Covid تتطور في الفم.





وقال إن حوالي 20 % من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية للحكومة لأعراض فيروس كورونا، أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات في الفم قد يكون سببها Covid-19.



