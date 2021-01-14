أغرب الأعراض.. دراسة تحذر من علامة جديدة تشير لـ كورونا

تشمل أعراض فيروس كورونا عادة ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وفقدان حاسة التذوق والشم، لكن أحد العلماء حذر من علامة "غريبة" على وجود عدوى داخل الفم.
ووفقا لموقع "express" قد تكون إحدى العلامات التحذيرية "الأقل شيوعًا" لـ فيروس كورونا Covid تتطور في الفم.
وقال إن حوالي 20 % من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية للحكومة لأعراض فيروس كورونا، أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات في الفم قد يكون سببها Covid-19.
وأفادت الدراسة، بأنه لا يزال واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بـ فيروس كورونا Covid يعاني من أعراض أقل شيوعًا لا تظهر في قائمة PHE الرسمية، مثل الطفح الجلدي".
كما أن فيروس كورونا، يتسبب في ظهور بقع تتطور في جميع أنحاء اللسان تبدو مشابهة للخريطة.