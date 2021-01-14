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التنمية المحلية: جاهزون للأمطار والسيول من أغسطس الماضي

الخميس 14/يناير/2021 - 09:33 م
امطار غزيرة
امطار غزيرة
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أسامة علي
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وجه باستمرار رفع درجات الاستعداد داخل المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ. 

وأضاف قاسم، خلال مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز"، أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأمطار والسيول واتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن الاستعدادات بدأت منذ شهر أغسطس الماضى تحسبا للأمطار والسيول خاصة فى المدن الساحلية.

وأكد خالد قاسم، أنه تم رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، خاصة فى أماكن تجمعات الأمطار.

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتلقى شكاوى المواطنين، لحل أى مشاكل تواجه المواطنين.
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