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مشهد لن يتكرر.. جنود أمريكيون ينامون في مبنى الكابيتول | فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 10:58 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا يوضح تواجد عناصر الحرس الوطني الأمريكي داخل مبنى الكابيتول.

ويوضح التقرير أن عناصر الحرس الوطني يقيمون داخل مبنى الكابيتول، من بداية الأزمة و مظاهرات واشنطن.

وفي سياق آخر أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بيانا حول القوات الأمريكية في الخارج. 

وقال ترامب في بيان له إنه استطاع تخفيض عدد القوات الأمريكية بأفغانستان لأقل عدد منذ 19 عاما، وهو ما حديث أيضا في سوريا والعراق. 

وأكد ترامب أنه سيكون دائما داعما لإنهاء الحروب الخارجية. 

وأعرب عن الشرف الكبير الذي قام به في إعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية، ومساعدة الرجال والسيدات الشجعان بالجيش. 

وأضاف: "استثمرت 2.5 مليار دولار في الجيش، بما في ذلك إيجاد معدات جميلة وجديدة، كل ذلك من أجل الولايات المتحدة.
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